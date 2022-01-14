В Нижегородском зоопарке умер один из старейших его жителей — зубр Мурат

В зоопарке «Лимпопо» умер старейший его обитатель — зубр Мурат.

«У нашего большого и сильного Мурата было большое и доброе сердце, которое в итоге и не выдержало», — прокомментировали сотрудники зоопарка.

Мурат прожил в зоопарке долгое время, создав пару с Музой — они неоднократно становились родителями. Так, в мае 2021 года у них родилась дочка Марта.