В Нижегородском зоопарке умер один из старейших его жителей — зубр Мурат

13 января в Нижегородском зоопарке умер зубр Мурат. Он прожил долгую жизнь — в 2021 году пара Мурата и Музы стала родителями в последний раз. На свет появилась дочка Марта.
В зоопарке «Лимпопо» умер старейший его обитатель — зубр Мурат.
«У нашего большого и сильного Мурата было большое и доброе сердце, которое в итоге и не выдержало», — прокомментировали сотрудники зоопарка.
Мурат прожил в зоопарке долгое время, создав пару с Музой — они неоднократно становились родителями. Так, в мае 2021 года у них родилась дочка Марта.
Напомним, ранее под Новый год в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» родились бенгальские тигрята. Белая тигрица Вега стала мамой впервые — у нее родились два малыша.
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Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»
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