На Нижний Новгород надвигается сильный снегопад

Региональное МЧС предупреждает горожан о повышенной опасности на дорогах из-за непогоды — снегопадов и сильного ветра. Так, завтра ожидаются сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду.

Напомним, последние декабрьские выходные в этом году в Нижегородской области будут (достаточно) теплыми и снежными. На выходных столбики термометров поднимутся достигнут отметки –10 градусов. Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.

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Фото: pexels