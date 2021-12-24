На Нижний Новгород надвигается сильный снегопад

25 декабря в Нижнем Новгороде и местами по области пройдет сильный снегопад с сохранением до 26 декабря. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Региональное МЧС предупреждает горожан о повышенной опасности на дорогах из-за непогоды — снегопадов и сильного ветра. Так, завтра ожидаются сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду.
Напомним, последние декабрьские выходные в этом году в Нижегородской области будут (достаточно) теплыми и снежными. На выходных столбики термометров поднимутся достигнут отметки –10 градусов. Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.
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Фото: pexels
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