В Чикаго выбрали лучший логотип конкурса STA 2021. Им стал новый логотип Нижегородской ярмарки

Ежегодно в Чикаго конкурс Society of Typographic Arts выбирает 100 лучших образцов графического дизайна со всего мира. В этом году среди победителей — новый логотип выставочного комплекса Нижегородской ярмарки от студии Kurt (команда — Евгения Штейн, Роман Штейн, Егор Шаклунов и Яна Игонина).

В основе логотипа — буква «Я», а его пластика отражает архитектурные формы ярмарки (историческое здание, арочные своды, новые павильоны и новую архитектуру) и слияние двух рек — Волги и Оки. Так, создатели работы хотели соединить историческое наследие с чем-то современным и узнаваемым.

По словам губернатора региона, Нижегородская ярмарка один из главных символов города, который удалось гармонично преобразить к 800-летнему юбилею.

«Для нас важно, чтобы о ее красоте и самобытности знали во всем мире. Благодаря 800-летию Нижнего Новгорода удалось значительно обновить территорию ярмарки: убрать устаревшие павильоны, благоустроить площадки, обустроить новое пространство для проведения мероприятий, убрать надоевший всем забор», — добавил Глеб Никитин.

Напомним, ранее нижегородцы за 4(!) минуты забронировали 1000 билетов на ледовое шоу Ильи Авербуха перед главным ярмарочным домом. Правда, в планах у организаторов открыть регистрацию еще на 500 мест.

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Фото: архив пресс-служб