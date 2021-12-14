13 беспроводных зарядных станций установили на набережной Федоровского

На набережной Федоровского установили восемь беспроводных зарядок у амфитеатра возле школы, а еще пять — у амфитеатра у нестационарной торговой точки. Так, антивандальные зарядные станции созданы из горизонтального стекла, на которое можно положить гаджет для подзарядки.

Кроме того, устройства работают при температуре, которая может достигать –35 градусов, а на стекле можно увидеть индикатор процесса зарядки.

Напомним, ранее сноубордисты из Нижнего Новгорода устроили первый в этом зимнем сезоне фрирайд на склоне набережной Федоровского. Посмотрите, как это было!

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Фото: Instagram ИРГСНО