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Видео дня: первый в этом зимнем сезоне фрирайд от Нижегородских сноубордистов

Сноубордисты из Нижнего Новгорода устроили первый в этом зимнем сезоне фрирайд на склоне набережной Федоровского. Посмотрите, как это было!

 

На видео спортсмен делает sideroll – боковое сальто и спускается на доске вниз по склону набережной Федоровского.

Фрирайд — катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс и, как правило, вне области обслуживания горнолыжной индустрии. Считается, что именно при катании по нетронутому снегу наиболее полно раскрываются все возможности сноуборда.

 

 

 

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Фото: социальные сети

 

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