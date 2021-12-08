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Из Нижнего Новгорода запустят прямые рейсы до Воронежа. Улететь можно будет с 14 января

Авиакомпания Red Wings с 14 января начнет выполнять прямые рейсы из аэропорта имени Чкалова до Воронежа. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

 

Прямые рейсы из нижегородского аэропорта имени Чкалова будут отправляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Из столицы Приволжья самолет будет вылетать в 16:25, обратный рейс запланирован на 18:40. Время в пути составит около полутора часов.

Стоимость билетов на ближайший рейс — от 2 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Pegas Fly возобновляет прямые рейсы до Уфы. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и субботам.

 

 

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Фото: сообщество «Администрация Воронежа» «ВКонтакте»

 

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