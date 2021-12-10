Синоптики рассказали о погоде в Нижнем до конца рабочей недели. Прогнозируют похолодание до -20

В эти декабрьские выходные в столицу Приволжья придет морозная, солнечная похода с похолоданием до -20 градусов.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 11 декабря, утром температура воздуха опустится до -20 градусов по Цельсию, днем столбики достигнут отметки в -14 градусов. Уже в воскресенье, 12 декабря, будет -9 градусов. В начале следующей недели мороз совсем ослабнет.

Напомним, в это воскресенье, 12 декабря, в Нижнем Новгороде пройдет музыкальный вечер в поддержку приюта «Верные друзья». Его команда спасает брошенных собак, кошек и птиц. Все вырученные средства пойдут на покупку корма для животных, оплату долгов за электричество и лечение у ветеринара.

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