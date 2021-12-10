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В Нижнем пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта «Верные друзья». Выступят Tony Karapetian Trio и Евгения Шишенкова

В это воскресенье, 12 декабря, в Нижнем Новгороде пройдет музыкальный вечер в поддержку приюта «Верные друзья». Его команда спасает брошенных собак, кошек и птиц. Все вырученные средства пойдут на покупку корма для животных, оплату долгов за электричество и лечение у ветеринара.

 

В программе вечера — музыка Tony Karapetian Trio и Евгении Шишенковой, душевные разговоры и возможность пообщаться с директором приюта «Верные друзья».

«Если вы готовы поддержать приют другим образом – сделать пожертвование, помогать искать спонсоров, создавать мерч в поддержку приюта, пожалуйста, дайте знать», — говорит команда приюта.

12 декабря

Время: 19:00

Место: отель «Никитин», улица Стрелка, 13

 

 

Стоимость билетов — 1000 руб. Собранные средства передадут приюту «Верные друзья». Чтобы забронировать билет необходимо позвонить по номеру +7 910 896-00-25.

QR-код не нужен.

 

Кроме того, приют вместе со студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ создали открытки и стикеры в поддержку «Верных друзей». Гости концерта смогут забрать их для себя на концерте 12 декабря. Деньги от продажи открыток и стикерпаков передадут приюту.

 

 

 

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Фото: сообщество приюта «ВКонтакте»

 

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