В Нижнем пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта «Верные друзья». Выступят Tony Karapetian Trio и Евгения Шишенкова

Кроме того, приют вместе со студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ создали открытки и стикеры в поддержку «Верных друзей». Гости концерта смогут забрать их для себя на концерте 12 декабря. Деньги от продажи открыток и стикерпаков передадут приюту.

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Фото: сообщество приюта «ВКонтакте»