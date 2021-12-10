Появилась интерактивная карта утраченных объектов Нижегородской ярмарки

Веб-карту создавала команда магистрантов университета имени Лобачевского на базе открытого картографического сервиса Google Earth. Проект был подготовлен в рамках курса «Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании».

Отдельная группа студентов анализировала пространственное развитие ярмарки с 19 века по первую треть 20, подобрав картографические источники — видеоряд проекта. В результате было картографировано почти 300 ярмарочных объектов.

Напомним, ранее старинные купеческие дома и современные высотки попали на карту возраста домов Нижнего Новгорода. Она была разработана в рамках проекта «how-old-is-this.house» в качестве подарка на 800-летие города. Благодаря ей можно узнать не только дату постройки конкретного здания, но и информацию об архитекторе и архитектурном стиле.

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