Появилась интерактивная карта возраста нижегородских домов

Основой для сбора данных является особый алгоритм, которые собирает информацию из разных источников (Росреестр, Минкультуры и т.д.), после чего сопоставляет адреса и упорядочивает значения лет постройки.

Однако машины не идеальны, поэтому человек должен самостоятельно проверить точность всех данных. Например, в разработке карты принимал участие инженер из Нижнего Новгорода – Андрей Загоскин. Он помог команде сравнить данные Министерства строительства и порталов недвижимости.

Нижний Новгород стал известен как столица закатов. Именно это разработчики взяли за основу, выбирая цвета для легенды карты.

«Вся история — переход от одного закатного оттенка к другому. Золотистый цвет отсылает к архитектуре Российской империи: пышной — как главное здание Ярмарки, и тёплой — как деревянные уютные кварталы центра города. После революции оттенок резко меняется на алый — символ новой архитектуры конструктивизма и ампира советского периода», – рассказал Артур Кислицын – один из авторов «how-old-is-this.house».

Чтобы узнать информацию об интересующем здании на интерактивной карте, достаточно просто навести на него курсор. На данный момент не у каждого дома указаны полные данные, поэтому разработчики предлагают нижегородцам самим принять участие в проекте. На платформе «Геосемантика» можно предлагать правки по годам, фотографиям и общему описанию зданий, чтобы сделать карту точнее и информативнее.





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Фото: how-old-is-this.house