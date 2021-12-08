По детективам нижегородского писателя Николая Свечина о сыщике Лыкове снимут сериал

Путешествуя вместе главным героем — сыщиком Лыковым, читатели узнают о жизни Российской империи XIX-XX века, знакомятся с атмосферой, лексикой деревень и с ключевыми историческими фигурами.

«Мне важно досконально соблюсти историческую достоверность и при этом передать в своих книгах вкус, цвет и запах минувшего, это своего рода машина времени, в которой очень интересно прокатиться читателям. Здорово, что скоро такая возможность будет и у зрителей», — рассказывает Николай Свечин.

Съемки фильма пройдет в Нижнем Новгороде, поселке Варнавино Нижегородской области, а также — в Санкт-Петербурге и Москве. Планируется, что кастинг на роль главного героя Алексея Лыкова пройдет среди театральных актеров по всей стране.

Напомним, ранее «НН.Собака.ru» эксклюзивно публиковала отрывок из новой книги Николая Свечина «Взаперти». На этот автор отправляет своего героя, не раз спасавшего императоров и Отчизну, прямиком в тюрьму! В 1911 году Алексея Лыкова по ложному обвинению лишили чинов, орденов и дворянства и посадили в Литовский тюремный замок в Петербурге.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Алексей Шевцов