Нижегородский аэропорт «Чкалов» возобновляет прямые рейсы в Уфу

Рейсы Нижний Новгород — Уфа будут выполнять на воздушных судах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров. Они будут курсировать между столицей Приволжья и столицей Башкортостана по понедельникам и субботам.

Понедельник:

отправление из Нижнего Новгорода в 02:10 — прибытие в Уфу в 05:40. Отправление из Уфы в 06:35, а прибытие в нижегородский аэропорт в 06:20.

Суббота:

вылет из Нижнего Новгорода в 01:45, прибытие в Уфу в 05:15. Обратный рейс из Уфы — в 06:25, прибытие в столицу Приволжья – в 06:10.

Напомним, пассажирка «Аэрофлота» родила прямо в самолете. Рейс экстренно сел в нижегородском аэропорту.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество «ВКонтакте» «Город Уфа»