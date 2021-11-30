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Нижегородский аэропорт «Чкалов» возобновляет прямые рейсы в Уфу

Авиакомпания Pegas Fly возобновляет прямые рейсы до Уфы. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

 

Рейсы Нижний Новгород — Уфа будут выполнять на воздушных судах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров. Они будут курсировать между столицей Приволжья и столицей Башкортостана по понедельникам и субботам.

Понедельник:

  • отправление из Нижнего Новгорода в 02:10 — прибытие в Уфу в 05:40. Отправление из Уфы в 06:35, а прибытие в нижегородский аэропорт в 06:20.

Суббота:

  • вылет из Нижнего Новгорода в 01:45, прибытие в Уфу в 05:15. Обратный рейс из Уфы — в 06:25, прибытие в столицу Приволжья – в 06:10.

Напомним, пассажирка «Аэрофлота» родила прямо в самолете. Рейс экстренно сел в нижегородском аэропорту.

 

 

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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Город Уфа»

 

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