Опять непогода: 8 декабря Нижний Новгород накроет снег и ледяной дождь

Сильное ухудшение погоды в Нижнем Новгороде началось еще днем 7 декабря. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, на федеральных трассах развернули два городка жизнеобеспечения от МЧС.

Так, 8 декабря в течение дня прогнозируются тяжелые погодные условия — снегопад, метель, ледяной дождь и гололедица на дорогах.

Напомним, ранее 7 декабря Нижний Новгород накрыла непогода — по региону прошел снегопад и мокрый снег. Также, порывы южного ветра усилились до 17 метров в секунду.

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