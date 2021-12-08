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Опять непогода: 8 декабря Нижний Новгород накроет снег и ледяной дождь

Сегодня, 8 декабря, в Нижнем Новгороде и области синоптики прогнозируют сильный осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Об этом сообщает региональное управлении МЧС.

 

Сильное ухудшение погоды в Нижнем Новгороде началось еще днем 7 декабря. Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, на федеральных трассах развернули два городка жизнеобеспечения от МЧС.

Так, 8 декабря в течение дня прогнозируются тяжелые погодные условия — снегопад, метель, ледяной дождь и гололедица на дорогах.

Напомним, ранее 7 декабря Нижний Новгород накрыла непогода — по региону прошел снегопад и мокрый снег. Также, порывы южного ветра усилились до 17 метров в секунду.

 

 

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