Нижегородцы смогут заглянуть в прошлое. На Покровской открыли бинокль, показывающий улицу 100 лет назад

В столице Приволжья теперь можно увидеть Большую Покровскую начала ХХ через бинокль. Его установили около корпуса ННГУ имени Лобачевского.

«Вид на Большую Покровскую и на церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Около 1910 года», — указано на табличке.

Кроме того, по словам Евгения Люлина, в Нижнем появится восемь таких биноклей — во всех районах городах. Жители и туристы смогут увидеть облик улицы именно в том направлении, в которое направлен бинокль.

Напомним, ранее сообщалось, что нижегородцы продолжают утеплять городские статуи. Крошечные шарфы получили мышки на Почаинском бульваре.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Игорь Иванов