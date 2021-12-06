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Нижегородцы смогут заглянуть в прошлое. На Покровской открыли бинокль, показывающий улицу 100 лет назад

В центре Нижнего Новгорода около корпуса ННГУ имени Лобачевского открыли уникальный бинокль. Он позволит нижегородцам увидеть, как выглядела Большая Покровская в 1910 году.

 

В столице Приволжья теперь можно увидеть Большую Покровскую начала ХХ через бинокль. Его установили около корпуса ННГУ имени Лобачевского.

«Вид на Большую Покровскую и на церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Около 1910 года», — указано на табличке.

Кроме того, по словам Евгения Люлина, в Нижнем появится восемь таких биноклей — во всех районах городах. Жители и туристы смогут увидеть облик улицы именно в том направлении, в которое направлен бинокль.

Напомним, ранее сообщалось, что нижегородцы продолжают утеплять городские статуи. Крошечные шарфы получили мышки на Почаинском бульваре.

 

 

 

 

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Фото: Игорь Иванов

 

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