Нижегородцы смогут заглянуть в прошлое. На Покровской открыли бинокль, показывающий улицу 100 лет назад

В центре Нижнего Новгорода около корпуса ННГУ имени Лобачевского открыли уникальный бинокль. Он позволит нижегородцам увидеть, как выглядела Большая Покровская в 1910 году.
В столице Приволжья теперь можно увидеть Большую Покровскую начала ХХ через бинокль. Его установили около корпуса ННГУ имени Лобачевского.
«Вид на Большую Покровскую и на церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Около 1910 года», — указано на табличке.
Кроме того, по словам Евгения Люлина, в Нижнем появится восемь таких биноклей — во всех районах городах. Жители и туристы смогут увидеть облик улицы именно в том направлении, в которое направлен бинокль.
Напомним, ранее сообщалось, что нижегородцы продолжают утеплять городские статуи. Крошечные шарфы получили мышки на Почаинском бульваре.
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Фото: Игорь Иванов
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