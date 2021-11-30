Шквалистый ветер: сегодня в Нижнем Новгороде резко ухудшится погода

Сегодня, 30 ноября, в Нижнем Новгороде и области ожидается усиление юго-восточного и южного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом региональное ГУ МЧС России.
автор фото — Никита Духник
Сильный ветер сохранится до ночи 30 ноября. При шквалистом порывистом ветре МЧС рекомендует держаться в стороне от деревьев, легких построек, линий электропередач и слабоукрепленных конструкций.
Напомним, наступившая рабочая неделя приготовила для нижегородцев разнообразие погодных явлений — от снега и дождя, до потепления в +7 во вторник. Вот к чему готовиться в ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.
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