18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Шквалистый ветер: сегодня в Нижнем Новгороде резко ухудшится погода

Сегодня, 30 ноября, в Нижнем Новгороде и области ожидается усиление юго-восточного и южного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом региональное ГУ МЧС России.

 

автор фото — Никита Духник

Сильный ветер сохранится до ночи 30 ноября. При шквалистом порывистом ветре МЧС рекомендует держаться в стороне от деревьев, легких построек, линий электропередач и слабоукрепленных конструкций.

Напомним, наступившая рабочая неделя приготовила для нижегородцев разнообразие погодных явлений — от снега и дождя, до потепления в +7 во вторник. Вот к чему готовиться в ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: