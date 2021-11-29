Дождь, снег и потепление до +7(!): синоптики рассказали о погоде на начало недели в Нижнем

Так, в понедельник, 29 ноября, температура воздуха поднимется до +2 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой дождь на протяжении всего дня. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4 метра в секунду.

Во вторник, 30 ноября, столбики термометров поднимутся до отметки в +7 градусов. Утром ожидается небольшой дождь и пасмурная погода, а к ночи вероятен небольшой снег. К вечеру похолодает до +1, а ветер усилится и будет дуть с юго-запада со скоростью 8 метров в секунду.

В среду и четверг ожидаются снегопады. Температура воздуха будет колебаться от -4 до -1 градуса. На улице установится высокая влажность, а направление ветра поменяется на западное с порывами до 4 метров в секунду.

В пятницу, 3 декабря, снова пойдет дождь. День будет пасмурным, ветер подует юго-западный со скоростью до 4,3 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +4 градусов.

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