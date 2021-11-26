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Пассажирка «Аэрофлота» родила прямо в самолете. Рейс экстренно сел в нижегородском аэропорту

В ночь с 25 на 26 ноября рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Петербурга. Он следовал в город Наманган, но был вынужден совершить экстренную посадку в нижегородском аэропорту имени Чкалова. У одной из пассажирок начались роды.

 

В «Аэрофлоте» подтвердили информацию о факте вынужденной посадке в аэропорту имени Чкалова из-за начавшихся родов одной из пассажирок. Женщина начала рожать прямо в самолете — ребенка принимали бортпроводники.

«Кабинный экипаж предпринял все необходимые действия, чтобы оказать женщине помощь. Все прошло благополучно. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. После приземления мать вместе с ребенком направили в Областной перинатальный центр в сопровождении медиков. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо», — рассказала пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Пассажирку с новорожденным доставили в одну из больниц Нижнего Новгорода. Примерно через час самолет продолжил полет по своему маршруту — Санкт-Петербург–Наманган.

По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, роды прошли без осложнений. Сейчас ребенок находится в отделении новорожденных, его состояние удовлетворительное.

 

 

 

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Фото: pexels

 

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