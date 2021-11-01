Переболевшие COVID-19 нижегородцы, которые не обращались к врачам, смогут получить QR-код

Как пишет городская больница №28 Нижнего Новгорода в Instagram, если у человека были симптомы коронавируса, он делал тест на COVID-19 в медучреждении, сейчас у него есть возможность подтвердить перенесенное заболевание и получить QR-код.

«К нам поступают обращения граждан, которые переболели Covid-19, не обращались к нам в поликлинику и имеют положительный и отрицательный результаты ПЦР-мазка, выполненных в частных ЛПУ. Такие переболевшие не включены в регистр и не имеют QR код. Для того, чтобы "легализовать" этих пациентов, нами принято решение о проведении работы по данному вопросу», — пояснили в больнице.

Для получения QR-кода необходимо:

принести или отправить по электронной почте ( qr@hospital28.ru ) в поликлинику оригиналы или копии результатов ПЦР-теста

) в поликлинику оригиналы или копии результатов ПЦР-теста написать заявление на получение кода

Все материалы рассмотрит специальная медицинская комиссия и примет решение о выдаче или невыдаче QR-кода. Срок, в который рассматривается такое заявление — не более одной недели.

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