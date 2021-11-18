В Нижегородской области новые изменения в сроках действия QR-кодов. Рассказываем о главных

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов опубликовал информацию о новых сроках действия QR-кодов в своем Instagram-аккаунте. Регламентирующие документы также размещены на сайте Минздрава.
Министр здравоохранения региона рассказал о новых сроках действия QR-кодов.
В ноябре российский минздрав утвердил новые сертификаты единого образца, в котором объединены сведения о перенесенном заболевании и вакцинации против COVID-19. Изменения коснулись срока действия документов — ранее QR-код в любых случаях действовал год
По новым правилам, у людей, перенесших COVID-19, QR-код будет действителен полгода. Люди, которые прошли этапы вакцинации, действие QR-код не изменится — один год.
Новую форму сертификата о вакцинации утвердил Минздрав России.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Shutterstock.com
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.