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В Нижегородской области новые изменения в сроках действия QR-кодов. Рассказываем о главных

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов опубликовал информацию о новых сроках действия QR-кодов в своем Instagram-аккаунте. Регламентирующие документы также размещены на сайте Минздрава.

 

Министр здравоохранения региона рассказал о новых сроках действия QR-кодов.

В ноябре российский минздрав утвердил новые сертификаты единого образца, в котором объединены сведения о перенесенном заболевании и вакцинации против COVID-19. Изменения коснулись срока действия документов — ранее QR-код в любых случаях действовал год

По новым правилам, у людей, перенесших COVID-19, QR-код будет действителен полгода. Люди, которые прошли этапы вакцинации, действие QR-код не изменится — один год.

Если человек заболеет уже после вакцинации, то будет учитываться «последнее событие», то есть действие QR-кода сократиться до шести месяцев.

Новую форму сертификата о вакцинации утвердил Минздрав России.

 

 

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Фото: Shutterstock.com

 

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