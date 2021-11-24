В нижегородской «Швейцарии» появится профессиональная лыжная трасса

По словам администрации «Швейцарии», гости и старожилы парка просили создать профессиональную лыжню. Территорию обследовал совет экспертов и одобрил проект. Полностью завершить работы планируется до конца декабря.

Предварительно, будет создана лыжня для классического хода шириной около трех метров и протяженностью более одного километра. Старт — от улицы Сурикова, затем к памятнику павшим воинам, остановке «Администрация района» и обратно.

«На снежную подушку слоем от 30–40 см, выезжает техника с навесным оборудованием. Сначала «терка» выравнивает и уплотняет снеговой настил. Затем резак прокладывает лыжню. И так два раза в неделю», — отмечает команда парка.

Напомним, ранее в парке «Швейцария» открылся планетарий с диаметром купола в 18(!) метров от петербургской команды Планетария № 1. Сейчас в их Instagram-аккаунте появилась информация о доступных сеансах.

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Фото: pexels