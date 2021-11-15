Стала известна программа сеансов нижегородского «Планетария 1»

В парке «Швейцария» открылся планетарий с диаметром купола в 18(!) метров от петербургской команды Планетария № 1. Сейчас в их Instagram-аккаунте появилась информация о доступных сеансах.
Планетарий № 1 — современная мультимедийная площадка, где проходят показы полнокупольных фильмов, перформансов, аудиовизуальных шоу, иммерсивных театральных постановок и презентаций.
В новом пространстве нижегородцы могут узнать о космическом корабле «Буран», про развитие отечественной космонавтики, а также об образовании Вселенной и зарождении Солнечной системы.
Площадь зала — 250 квадратных метров. Наблюдать за звездами смогут 250 человек. Взрослым для посещения необходимо предъявить «Мультипасс 800» или QR-код о вакцинации/иммунизации.
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