Нижний Новгород закупит новогодние ели. На это потратят полмиллиона рублей

На портале госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который поставит в Нижний Новгород новогодние ели с ограждениями. На это планируют потратить — 558,16 тысяч рублей.

На эти деньги закупят три елки: одну 7-метровую ель установят в парке Светлоярский, в детском парке Свердлова появится ель высотой 5 метров и на 2-м парковом озере появится 4-метровая ель. Отмечается, что установка стартует уже в первой декаде декабря.

Закупку планируется провести у единственного поставщика, сейчас идет работа комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выбрали подрядчика, который украсит город к Новому году и Рождеству. Стоимость работ оценивается в 10 миллионов рублей.

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Фото: pexels