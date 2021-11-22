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Нижний Новгород вошел в топ–3 самых популярных маршрутов на Новый год

Сервис Tutu.ru опубликовал рейтинг самых популярных городов России для новогодних путешествий. Аналитики проанализировали в какие города куплены билеты с 25 декабря по 10 января. Так, столица Приволжья вошла в топ-3!

 

автор фото — Никита Духник

На первом месте рейтинга (традиционно) оказался Санкт-Петербург. Каждый десятый билет оформляется по маршруту: Москва — Санкт-Петербург. Билет в одну сторону можно купить за — 2 424 рубля.

Еще одно популярное направление Москва — Казань. Цена на билет в одну сторону в столицу Татарстана (увеличилась на 6%) составляет — 2 991 рубль.

Замыкает тройку лидеров направление Москва – Нижний Новгород. В среднем за билет придется отдать 1 379 рублей.

Напомним, до Нового года осталось больше месяца, но уже стало известно, что в столице Приволжья создадут 15 новогодних туристических локаций к празднованию Нового Года и Рождества.

 

 

 

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