Нижний Новгород вошел в топ–3 самых популярных маршрутов на Новый год

На первом месте рейтинга (традиционно) оказался Санкт-Петербург. Каждый десятый билет оформляется по маршруту: Москва — Санкт-Петербург. Билет в одну сторону можно купить за — 2 424 рубля.

Еще одно популярное направление Москва — Казань. Цена на билет в одну сторону в столицу Татарстана (увеличилась на 6%) составляет — 2 991 рубль.

Замыкает тройку лидеров направление Москва – Нижний Новгород. В среднем за билет придется отдать 1 379 рублей.

Напомним, до Нового года осталось больше месяца, но уже стало известно, что в столице Приволжья создадут 15 новогодних туристических локаций к празднованию Нового Года и Рождества.

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