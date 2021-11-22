На набережной Федоровского новая схема движения. Рассказываем, что изменилось

На набережной Федоровского начала действовать новая транспортная схема движения. Так, введено одностороннее движение и ограничение остановки и скорости — до 30 километров в час.

Кроме того, теперь въехать на улицу можно только с улицы Гоголя.

Напомним, ранее сообщалось, что с 30 сентября в Нижнем Новгороде на площади Сенной ограничат остановку и стоянку автомобилей — на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина.

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