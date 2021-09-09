На Сенной площади ограничат парковку и остановку автомобилей

С 30 сентября в Нижнем Новгороде на площади Сенной ограничат остановку и стоянку автомобилей — на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина. Об этом сообщает городская мэрия.
Кроме того, на Казанском съезде (в дополнение к уже действующим дорожным знакам), установят новые — «Остановка запрещена» с табличками «Зона действия».
В городском департаменте транспорта добавили, что ограничения должны увеличить пропускную способность на этой территории.
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде с 3 сентября по 1 октября перекроют движение по Верхневолжской набережной. Движение транспорта ограничат — на пересечении переулка Музейного и Верхневолжской набережной, а также по Георгиевскому съезду напротив дома № 2А по Верхневолжской набережной.
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Фото: Алексей Лифанов (2010)
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