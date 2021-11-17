18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Нижнем продолжается строительство фуникулера. На территории кремля уже остеклили верхнюю станцию

На территории Нижегородского кремля появилась посадочная станция фуникулера. Современная постройка из бетона и затемненного стекла сильно отличается от деревянной дореволюционной постройки. Об этом сообщает группа «Городские проекты в Нижнем Новгороде».

 

В областном центре продолжается строительство фуникулера. Уже установили верхнюю посадочную станцию на склоне кремля. Сделана она в современном стиле — из бетона и с панорамными стеклами. Нижегородцы считают, что станция очень отличается от дореволюционной постройки.

«Надо, конечно, дождаться отделки, чтобы сделать окончательный вывод, но в целом идея станции в современном стиле мне нравится», — комментируют жители города.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство фуникулера в кремле в Нижнем Новгороде переносится на конец 2021 года. Рассказываем, с чем связан перенос.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество «Городские проекты» в Нижнем Новгороде

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: