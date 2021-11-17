В Нижнем продолжается строительство фуникулера. На территории кремля уже остеклили верхнюю станцию

На территории Нижегородского кремля появилась посадочная станция фуникулера. Современная постройка из бетона и затемненного стекла сильно отличается от деревянной дореволюционной постройки. Об этом сообщает группа «Городские проекты в Нижнем Новгороде».
В областном центре продолжается строительство фуникулера. Уже установили верхнюю посадочную станцию на склоне кремля. Сделана она в современном стиле — из бетона и с панорамными стеклами. Нижегородцы считают, что станция очень отличается от дореволюционной постройки.
«Надо, конечно, дождаться отделки, чтобы сделать окончательный вывод, но в целом идея станции в современном стиле мне нравится», — комментируют жители города.
Напомним, ранее сообщалось, что строительство фуникулера в кремле в Нижнем Новгороде переносится на конец 2021 года. Рассказываем, с чем связан перенос.
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Фото: сообщество «Городские проекты» в Нижнем Новгороде
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