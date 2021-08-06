Фуникулер в Нижегородском кремле обещают достроить к концу этого года. Изначально планировалось это сделать к августу.

Строительство фуникулера в кремле в Нижнем Новгороде переносится на конец 2021 года. Это связано с дополнительной работой по укреплению склонов.
Новый подъемник строят на месте исторического фуникулера, работавшего в конце XIX века. На приобретение оборудования для него направлено свыше 400 миллионов рублей. В 1926 году подъемник разобрали в связи с тем, что рядом были проложены трамвайные линии.
Отмечается, что кабину фуникулера доставят в третьем квартале, а в эксплуатацию введут после проведения всех необходимых тестов.
«Ввести в эксплуатацию фуникулер можно будет после положительного решения Ростехнадзора. В данный момент завершены работы по укреплению склонов: установлены сваи и подпорные стены», — уточнили в управлении.
В настоящий момент подрядчик возводит верхнюю и нижнюю станции подъемника.
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Фото: Наталья Азманова
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