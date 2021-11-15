Галерею стрит-арта в нижегородском сквере Свердлова уберут. Ей найдут новое место

В сентябре стартовала вторая очередь благоустройства сквера Свердлова. Для создания единой прогулочной зоны ограждение, которое разделяет пространство, уберут. Картины уличных художников сохранят, сейчас для них ищут новое место.

«Куратор фестиваля «Место» Никита Nomerz заберет работы и решит, где они будут размещены в дальнейшем. Возможно, их перенесут в новую часть сквера. В рамках благоустройства второй очереди будут установлены специальные каркасы, где уличные художники смогут создавать свои работы, там же возможно частично разместить и существующие картины», — рассказала Дарья Шорина.

Галерея стрит-арт работ на фанерных щитах появилась на ограждении в 2018 году в рамках фестиваля уличных искусств «Место». С каждым годом галерея дополнялась новыми произведениями и стала своеобразной достопримечательностью Нижнего Новгорода.

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Фото: сообщество фестиваля «Место» «ВКонтакте»