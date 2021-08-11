Благоустройство сквера имени Свердлова возобновят в сентябре

Первая очередь благоустройства завершилась в 2020 году. Сквер обновили в границах улиц — Большая Покровская, Октябрьская и Алексеевская.

Вторая очередь пройдет — на пустыре за отелем Mercure. Работы по обновлению городского пространства выполнит ООО «Горстрой» за 54,7 миллионов рублей. Благоустройство планируют завершить в октябре 2021 года.

Территорию уже загородили забором, деревья закрыли каркасами, которые защищают стволы. На этом участке создадут зону для проведения культурных и спортивных мероприятий, установят уличные тренажеры, туалетный модуль, дополнительное освещение, велопарковку и посадят новые деревья.

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Фото: Среда800, В Городе N