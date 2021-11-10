18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В парке «Швейцария» открыли планетарий с диаметром купола в 18(!) метров и макетами космических кораблей

В обновленном парке «Швейцария» открылся новый планетарий от команды «Планетария № 1». Таких проектов в России всего три, нижегородский стал — четвертым. Первый сеанс прошел вчера, 9 ноября. Ранее открытия переносились из-за эпидемиологических ограничений.

 

Зал в 250 квадратных метров объединит под куполом новейшие технологии, космическое пространство и искусство.Пространство новой мультимедийной площадки украсили макетами космических кораблей. 

В программе планетария — полнокупольные фильмы о космосе, джазовые концерты, перформансы, аудиовизуальные шоу, иммерсивные театральные постановки и презентации.

«Планетарий 1» — это часть большого проекта, центр которого находится в Санкт-Петербурге. Помимо самого большого планетария в мире, он включает лабораторию SpaceLab, где проектируются роботы и создается аудиовизуальный контент, крупнейшие научные форумы, лекторий и незабываемые мероприятия.

Программы доступны с 10:00 до 22:00. Билеты можно приобрести здесь.

Напомним, ранее на набережной Гребного канала появилась новая площадка для занятия спортом на открытом воздухе — бетонный скейт-парк. Площадь которого более 850 квадратных метров. Парк уже открыт для спортсменов.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: