В парке «Швейцария» открыли планетарий с диаметром купола в 18(!) метров и макетами космических кораблей

Зал в 250 квадратных метров объединит под куполом новейшие технологии, космическое пространство и искусство.Пространство новой мультимедийной площадки украсили макетами космических кораблей.

В программе планетария — полнокупольные фильмы о космосе, джазовые концерты, перформансы, аудиовизуальные шоу, иммерсивные театральные постановки и презентации.

«Планетарий 1» — это часть большого проекта, центр которого находится в Санкт-Петербурге. Помимо самого большого планетария в мире, он включает лабораторию SpaceLab, где проектируются роботы и создается аудиовизуальный контент, крупнейшие научные форумы, лекторий и незабываемые мероприятия.

Программы доступны с 10:00 до 22:00. Билеты можно приобрести здесь.

Напомним, ранее на набережной Гребного канала появилась новая площадка для занятия спортом на открытом воздухе — бетонный скейт-парк. Площадь которого более 850 квадратных метров. Парк уже открыт для спортсменов.

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Фото: архив пресс-служб