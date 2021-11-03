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На Гребном канале открыли бетонный скейт-парк. Его площадь — 850 квадратных метров

На набережной Гребного канала появилась новая площадка для занятия спортом на открытом воздухе — бетонный скейт-парк. Площадь которого более 850 квадратных метров. Парк уже открыт для спортсменов.

 

 

В создании проекта участвовали сами скейтеры, чтобы сделать пространство максимально интересным и востребованным. Федерация скейтбординга России также давала консультации в процессе строительства.

«Скейт-парк отлично подойдет как для новичков, так и скейтеров высокого уровня катания», – рассказал министр культуры региона Олег Беркович.

Спортивная площадка спроектирована в формате стрит-плазы и представляет собой комбинацию фигур, имитирующих препятствия городской среды. Скейт-парк подходит для катания на роликах, скейтбордах, велосипедах BMX и трюковых самокатах.

Общая площадь бетонного скейт-парка — более 850 квадратных метров.

 

 

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Фото: архив пресс-служб; pexels

 

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