Нижегородцы решили утеплить статую в городе. Красную шапку и шарф получил художник на Рождественской

Холода подступают, и нижегородцы решили, что холодно будет не только людям, но и городским статуям. Памятник художнику на улице Рождественской приодели в красный шарф и шапку, пишет сообщество «ВКонтакте» Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|.
Новым нарядом обзавелся статуя художника на улице Рождественской, ее нарядили в красный вязаный шарф и шапку.
«Маску! Маску на них наденьте! Они в публичных местах же стоят!», — комментируют нижегородцы в социальных сетях. Также, некоторые жители отметили, что идея «крутая», а красный цвет памятнику «к лицу».
Напомним, рабочая неделя в Нижнем Новгороде начнется с дождей, снега и ночных заморозков. Рассказываем о погоде на ближайшие дни в прогнозах синоптиков.
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Фото: сообщество «ВКонтакте» Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
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