Нижегородцы решили утеплить статую в городе. Красную шапку и шарф получил художник на Рождественской

Новым нарядом обзавелся статуя художника на улице Рождественской, ее нарядили в красный вязаный шарф и шапку.

«Маску! Маску на них наденьте! Они в публичных местах же стоят!», — комментируют нижегородцы в социальных сетях. Также, некоторые жители отметили, что идея «крутая», а красный цвет памятнику «к лицу».

Напомним, рабочая неделя в Нижнем Новгороде начнется с дождей, снега и ночных заморозков. Рассказываем о погоде на ближайшие дни в прогнозах синоптиков.

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Фото: сообщество «ВКонтакте» Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|