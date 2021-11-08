Снег, морозы и ночные заморозки: синоптики рассказали о погоде на начало рабочей недели в Нижнем

В Нижнем Новгороде рабочая неделя начнется с дождей, будет пасмурно и по-зимнему холодно.

В понедельник, 8 ноября, на протяжении всего дня будет дождливо и облачно. Утром термометры покажут +5 градусов, затем потеплеет до +6. К ночи вновь похолодает до +5. Скорость юго-западного ветра — 4-6 метров в секунду.

Во вторник, 9 ноября, утром пройдут небольшие дожди, а столбики термометров достигнут отметки в +2 градуса. Днем пойдет снег, а вечером синоптики прогнозируют заморозки до -3. Ветер придет с севера со скоростью 3-5 метра в секунду.

В среду, 10 ноября, с утра будет облачно с прояснениями, термометры покажут -3. Днем ожидается пасмурная погода без осадков, температура воздуха поднимется до отметки -2 градуса. К ночи похолодает до -4. Ветер сменит направление на юго-западное и ослабнет до 2-4 метров в секунду.

К концу недели сохранится пасмурная погода. Утром термометры покажут -1 градус, затем воздух прогреется до 0. Вечером и ночью ожидается небольшой снег, термометры покажут +1. Ветер усилится до 4-5 метров в секунду, а его направление останется прежним.

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