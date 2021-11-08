В Нижнем Новгороде с 8 ноября вводят систему QR-кодов

Сегодня, 8 ноября, в Нижегородской области закончились «нерабочие дни». Теперь для посещения многих общественных мест необходимо предъявлять QК-код, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, или «Мультипасс».
автор фото — Дима Четыре
В Нижнем Новгороде на 14 дней были введены нерабочие дни из-за распространения COVID-19. С 25 октября по 7 ноября в столице Приволжья работали только продовольственные магазины, аптеки, медицинские организации и фитнес-центры. С 8 ноября временный локдаун закончился, теперь необходимо предъявлять QR-код или «Мультипасс» для посещения:
- фитнес-центров, спортклубов, боулингов, и бассейнов
- музеев, театров, концертных залов, зоопарков и кинотеатров
- детских аквапарков, аттракционов, батутных центров, парков развлечений и детских игровых комнат
- торговых центров и салонов красоты
- для заселения в гостиницы и другие организаций, предоставляющие места для временного проживания
- наконец(!), возобновляет работу общепит — теперь залы кафе и ресторанов открыты для гостей, до этого заведения работали только на доставку или навынос
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