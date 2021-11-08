В Нижнем Новгороде с 8 ноября вводят систему QR-кодов

В Нижнем Новгороде на 14 дней были введены нерабочие дни из-за распространения COVID-19. С 25 октября по 7 ноября в столице Приволжья работали только продовольственные магазины, аптеки, медицинские организации и фитнес-центры. С 8 ноября временный локдаун закончился, теперь необходимо предъявлять QR-код или «Мультипасс» для посещения:

фитнес-центров, спортклубов, боулингов, и бассейнов

музеев, театров, концертных залов, зоопарков и кинотеатров

детских аквапарков, аттракционов, батутных центров, парков развлечений и детских игровых комнат

торговых центров и салонов красоты

для заселения в гостиницы и другие организаций, предоставляющие места для временного проживания

наконец(!), возобновляет работу общепит — теперь залы кафе и ресторанов открыты для гостей, до этого заведения работали только на доставку или навынос

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