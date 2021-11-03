В Нижегородском зоопарке появились новые жители. На этот раз — пингвины!

В зоопарк «Лимпопо» привезли пингвинов Гумбольдта. Этого события ждали несколько(!) лет — к приезду семейства зоопарк был готов еще в 2019 году. В дикой природе эти птицы — моногамны, поэтому в группе уже сложились крепкие пары.
На территории зоопарка построили специальный пингвинарий для шести пингвинов Гумбольдта. Так как птица эта моногамна, в группе уже сложились крепкие пары.
«Мы очень надеемся, что новые обитатели в будущем порадуют нас потомством. А пока наши пернатые новоселы обживаются на новом месте. В пингвинарии они уже освоились и с удовольствием проводят время как на суше, так и в воде», — добавляют работники зоопарка.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился малыш альпаки. И он довольно самостоятельный, с первых минут жизни стал проявлять активность — «требовал» маму и пытался встать на лапы.
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Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»
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