В Нижегородском зоопарке появились новые жители. На этот раз — пингвины!

На территории зоопарка построили специальный пингвинарий для шести пингвинов Гумбольдта. Так как птица эта моногамна, в группе уже сложились крепкие пары.

«Мы очень надеемся, что новые обитатели в будущем порадуют нас потомством. А пока наши пернатые новоселы обживаются на новом месте. В пингвинарии они уже освоились и с удовольствием проводят время как на суше, так и в воде», — добавляют работники зоопарка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился малыш альпаки. И он довольно самостоятельный, с первых минут жизни стал проявлять активность — «требовал» маму и пытался встать на лапы.

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Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»