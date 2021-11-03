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Фото дня: нижегородский фотограф опубликовал первые кадры обновленной набережной Федоровского

На набережной Федоровского скоро откроется новое общественное пространство «Парк 800-летия» Нижнего Новгорода. Основные работы уже завершены — осталось доделать освещение, положить газон, обустроить балкон возле дома № 7 и устранить недочеты. Пока можно посмотреть на новую декоративную световую инсталляцию — зажгли 300 светильников на склоне.

 

Планируется, что все работы на новом общественном пространстве завершатся в ноябре 2021 года.

«Основная идея концепции – создание «театра природных действий» – масштабного общественного пространства с комфортными условиями для досуга, наблюдения за природой и активного отдыха нижегородцев. Это будет уникальный парк на рельефной территории, который свяжет нижнюю и верхнюю часть городского ландшафта с помощью сети удобных транзитов», — отмечает глава Нижегородской области.

Напомним, ранее сообщалось, что гамаки и крутящиеся кресла установили на набережной Федоровского.

 

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