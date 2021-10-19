Гамаки и крутящиеся кресла установили на набережной Федоровского

На набережной Федоровского уже завершено мощение дорожного покрытия и пешеходных мостов, создание амфитеатров, спортивной и детской площадок и места для выгула собак. Кроме того, установлены малые архитектурные формы, подсветка, вращающиеся стулья и лежаки.

Сейчас основные работы продолжаются на террасах: здесь дорожно-строительная компания «Автобан» укладывает покрытие, обустраивает детский городок и озеленяет территорию.