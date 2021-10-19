Гамаки и крутящиеся кресла установили на набережной Федоровского

В Нижнем Новгороде продолжается благоустройство набережной Федоровского. Сейчас степень готовности благоустройства оценивается в 85%. Об этом сообщает АНО «Центр 800».
На набережной Федоровского уже завершено мощение дорожного покрытия и пешеходных мостов, создание амфитеатров, спортивной и детской площадок и места для выгула собак. Кроме того, установлены малые архитектурные формы, подсветка, вращающиеся стулья и лежаки.
Сейчас основные работы продолжаются на террасах: здесь дорожно-строительная компания «Автобан» укладывает покрытие, обустраивает детский городок и озеленяет территорию.
По кадрам на видео видно, что на набережной установили вращающиеся стулья. На других ярусах появились деревянные лежаки, качели, столики для пикников и ажурные мостики.
Напомним, ранее сообщалось, что на набережной Федоровского включили новую декоративную световую инсталляцию — зажгли 300 светильников на склоне. Об этом рассказали жители города в социальных сетях.
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Фото: сообщество «Городские проекты в Нижнем Новгороде», vk.com/city4people_nn
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