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Нижегородские троллейбусы и трамваи работают в новом режиме. Теперь они ходят по расписанию выходного дня

С 25 октября по 7 ноября нижегородский электротранспорт начал ходить по расписанию выходного дня. Об этом рассказали в МП «Нижегородэлектротранс».

 

Весь электротранспорт Нижнего Новгорода с 25 октября по 7 ноября будет ходить по воскресному расписанию.

«В связи с введенными ограничениями весь электротранспорт в городе будет работать по выходному расписанию», — говорится в сообщении.

Так, выпуск на линию троллейбусов и трамваев будет сокращен в 2–3 раза.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на 14 дней вводят нерабочие дни из-за распространения COVID-19. С 25 октября по 7 ноября в столице Приволжья будут работать только продовольственные магазины, аптеки, медицинские организации, фитнес-центры и бассейны.

 

 

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Фото: pexels

 

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