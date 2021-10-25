Нижегородские троллейбусы и трамваи работают в новом режиме. Теперь они ходят по расписанию выходного дня

Весь электротранспорт Нижнего Новгорода с 25 октября по 7 ноября будет ходить по воскресному расписанию.

«В связи с введенными ограничениями весь электротранспорт в городе будет работать по выходному расписанию», — говорится в сообщении.

Так, выпуск на линию троллейбусов и трамваев будет сокращен в 2–3 раза.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на 14 дней вводят нерабочие дни из-за распространения COVID-19. С 25 октября по 7 ноября в столице Приволжья будут работать только продовольственные магазины, аптеки, медицинские организации, фитнес-центры и бассейны.

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Фото: pexels