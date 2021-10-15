Из Нижнего Новгорода запускают рейсы во Францию, Македонию и Албанию

Полеты из международного аэропорта «Чкалов» открывают в три европейские страны — Албанию, Македонию и Францию.

Рейсы в Тирану — столицу Албании — будут отправляться один раз в неделю. В Скопье — столицу Республики Македония — также один рейс в неделю. В Париж — столицу Франции — можно будет улететь дважды в неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородский аэропорт «Чкалов» возобновляет прямые рейсы в Египет.

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Фото: pexels