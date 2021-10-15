Из Нижнего Новгорода запускают рейсы во Францию, Македонию и Албанию

С 14 октября Нижний Новгород возобновляет авиационное сообщение с рядом зарубежных стран. Так, из столицы Приволжья разрешены рейсы в Албанию, Македонию и Францию. Соответствующая информация размещена на сайте правительства России.
Полеты из международного аэропорта «Чкалов» открывают в три европейские страны — Албанию, Македонию и Францию.
Рейсы в Тирану — столицу Албании — будут отправляться один раз в неделю. В Скопье — столицу Республики Македония — также один рейс в неделю. В Париж — столицу Франции — можно будет улететь дважды в неделю.
Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородский аэропорт «Чкалов» возобновляет прямые рейсы в Египет.
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Фото: pexels
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