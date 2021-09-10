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Нижегородский аэропорт «Чкалов» возобновляет прямые рейсы в Египет

После длительного перерыва авиакомпания «Россия» в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус» возобновила рейсы в Египет. Подробное расписание рейсов еще формируется.

 

Первым рейсом в Хургаду отправился 191 пассажир.

Отмечается, что с 12 сентября возобновляются перелеты в Шарм-эль-Шейх. Пассажиры будут отправляться в курортный город Египта на воздушных судах Boeing 737–800 раз в неделю.

В настоящий момент расписание находится в процессе формирования. Актуальный статус рейса можно увидеть на онлайн-табло за 24 часа до вылета.

Напомним, ранее (5 сентября) авиакомпания Nordwind возобновила прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул.


 

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Фото: pexels

 

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