Нижегородский аэропорт «Чкалов» возобновляет прямые рейсы в Египет

Первым рейсом в Хургаду отправился 191 пассажир.

Отмечается, что с 12 сентября возобновляются перелеты в Шарм-эль-Шейх. Пассажиры будут отправляться в курортный город Египта на воздушных судах Boeing 737–800 раз в неделю.

В настоящий момент расписание находится в процессе формирования. Актуальный статус рейса можно увидеть на онлайн-табло за 24 часа до вылета.

Напомним, ранее (5 сентября) авиакомпания Nordwind возобновила прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул.





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Фото: pexels