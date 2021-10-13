На обновленной Окской набережной открылся амфитеатр

В Нижнем Новгороде на благоустроенной Окской набережной у Канавинского моста открылся амфитеатр. Конструкция полукруглой формы оборудована смотровой площадкой и пологими спусками.
Амфитеатр напротив здания Ярмарочной гостиницы Ермолаевых оборудован смотровой площадкой. Его ступени могут использоваться в качестве лавочек, дополнительно на них установили нескольких столов с креслами и клумбы.
На нижнем ярусе обновленной набережной создали деревянные лежаки: их установили на склонах бетонных берегоукреплений. Кроме того, скоро на территории появится второй амфитеатр.
Напомним, ранее сообщалось, что под Канавинским мостом в Нижнем стартовало благоустройство пешеходного прохода.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Gipernn.ru (Анастасия Малышева)
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.