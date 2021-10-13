На обновленной Окской набережной открылся амфитеатр

Амфитеатр напротив здания Ярмарочной гостиницы Ермолаевых оборудован смотровой площадкой. Его ступени могут использоваться в качестве лавочек, дополнительно на них установили нескольких столов с креслами и клумбы.

На нижнем ярусе обновленной набережной создали деревянные лежаки: их установили на склонах бетонных берегоукреплений. Кроме того, скоро на территории появится второй амфитеатр.

Напомним, ранее сообщалось, что под Канавинским мостом в Нижнем стартовало благоустройство пешеходного прохода.

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Фото: Gipernn.ru (Анастасия Малышева)