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На обновленной Окской набережной открылся амфитеатр

В Нижнем Новгороде на благоустроенной Окской набережной у Канавинского моста открылся амфитеатр. Конструкция полукруглой формы оборудована смотровой площадкой и пологими спусками.

 

Амфитеатр напротив здания Ярмарочной гостиницы Ермолаевых оборудован смотровой площадкой. Его ступени могут использоваться в качестве лавочек, дополнительно на них установили нескольких столов с креслами и клумбы.

На нижнем ярусе обновленной набережной создали деревянные лежаки: их установили на склонах бетонных берегоукреплений. Кроме того, скоро на территории появится второй амфитеатр.

Напомним, ранее сообщалось, что под Канавинским мостом в Нижнем стартовало благоустройство пешеходного прохода.

 

 

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Фото: Gipernn.ru (Анастасия Малышева)

 

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