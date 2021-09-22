Под Канавинским мостом в Нижнем стартовало благоустройство пешеходного прохода

На Окской набережной создают пешеходный проход под Канавинским мостом. Об этом пишет GiperNN со ссылкой на АНО «Центр 800».
автор фото — Игорь Иванов
Проход под Канавинским мостом благоустраивают на Окской набережной. С помощью этого участка планируется соединить благоустроенную набережную у Александро-Невского собора с улицей Марата.
По словам министра культуры Нижегородской области, под мостом появятся сезонные деревянные мостики для пеших прогулок. Их будут устанавливать после схода воды и демонтировать с наступлением холодного сезона.
Напомним, ранее сообщалось, что благоустройство Окской набережной в Нижнем Новгороде продолжится в 2022 году. Работы на участке от Канавинского до метромоста планируется начать после реконструкции берегоукреплений.
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