18+
  • Город
  • Город
Город

Под Канавинским мостом в Нижнем стартовало благоустройство пешеходного прохода

На Окской набережной создают пешеходный проход под Канавинским мостом. Об этом пишет GiperNN со ссылкой на АНО «Центр 800».

 

автор фото — Игорь Иванов

Проход под Канавинским мостом благоустраивают на Окской набережной. С помощью этого участка планируется соединить благоустроенную набережную у Александро-Невского собора с улицей Марата.

По словам министра культуры Нижегородской области, под мостом появятся сезонные деревянные мостики для пеших прогулок. Их будут устанавливать после схода воды и демонтировать с наступлением холодного сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что благоустройство Окской набережной в Нижнем Новгороде продолжится в 2022 году. Работы на участке от Канавинского до метромоста планируется начать после реконструкции берегоукреплений.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: