На набережной Федоровского зажгли 300 фонарей

На набережной Федоровского включили новую декоративную световую инсталляцию — зажгли 300 светильников на склоне. Об этом рассказали жители города в социальных сетях.
Новые фонари установили в рамках благоустройства набережной, которые вызвали споры среди нижегородцев.
«Вот эти торчащие из земли палки на Федоровского — это светильники. Вам не кажется, что их слишком мало? Нужно больше светильников», — добавили местные жители.
Кто-то наоборот одобрил новую декоративную подсветку.
«Нормально, думаю, будет, когда все сделают. Со склона будет красиво смотреться», — отметили нижегородцы.
Напомним, ранее сообщалось, что на Окской набережной создают пешеходный проход под Канавинским мостом.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Центр800
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.