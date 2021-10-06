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На набережной Федоровского зажгли 300 фонарей

На набережной Федоровского включили новую декоративную световую инсталляцию — зажгли 300 светильников на склоне. Об этом рассказали жители города в социальных сетях.

 

Новые фонари установили в рамках благоустройства набережной, которые вызвали споры среди нижегородцев.

«Вот эти торчащие из земли палки на Федоровского — это светильники. Вам не кажется, что их слишком мало? Нужно больше светильников», — добавили местные жители.

Кто-то наоборот одобрил новую декоративную подсветку. 

«Нормально, думаю, будет, когда все сделают. Со склона будет красиво смотреться», — отметили нижегородцы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Окской набережной создают пешеходный проход под Канавинским мостом.

 

 

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Фото: Центр800

 

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