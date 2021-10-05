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Нижегородским вузам, училищам и колледжам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

С 5 октября руководству высших учебных заведений и училищ Нижегородской области рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает губернатор Глеб Никитин в Instagram.

 

По словам Глеба Никитина, к очному обучению следуют допускать только вакцинированных или переболевших COVID-19 студентов.

Кроме того, органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать решение о переводе учащихся 6, 7, 8 и 10 классов на удаленку. Обучение в организациях дополнительного образования чиновники также смогут (при необходимости) сделать дистанционным.

Напомним, ранее сообщалось, губернатор ввел новые коронавирусные ограничения в Нижегородской области. Рестораны будут работать до полуночи — далее только на вынос; изменены сроки действия «Мультипассов».

 

 

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Фото: static.institutomix.com.br

 

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