Нижегородским вузам, училищам и колледжам рекомендовано перейти на дистанционное обучение

С 5 октября руководству высших учебных заведений и училищ Нижегородской области рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает губернатор Глеб Никитин в Instagram.
По словам Глеба Никитина, к очному обучению следуют допускать только вакцинированных или переболевших COVID-19 студентов.
Кроме того, органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать решение о переводе учащихся 6, 7, 8 и 10 классов на удаленку. Обучение в организациях дополнительного образования чиновники также смогут (при необходимости) сделать дистанционным.
Напомним, ранее сообщалось, губернатор ввел новые коронавирусные ограничения в Нижегородской области. Рестораны будут работать до полуночи — далее только на вынос; изменены сроки действия «Мультипассов».
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Фото: static.institutomix.com.br
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