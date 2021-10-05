18+
  • Здоровье
  • Здоровье
Здоровье

Новые коронавирусные ограничения в Нижегородской области коснулись работы ресторанов и срока действия «Мультипассов»

Губернатор Нижегородской области вводит новые коронавирусные ограничения. О них он объявил в ходе первого заседания Законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва.

 

Новые ограничения:

С 6 октября в Нижегородской области меняются сроки действия «Мультипассов». Для вакцинированных — 1 год, а для переболевших — 6 месяцев. После истечения срока, «Мультипасс» деактивируется.

Кроме того, «Мультипасс» будет необходим для посещения массовых мероприятий любой численности — концертов, спектаклей, а также фитнес-центров.

нижегородские рестораны будут работать до полуночи. С 00:00 — только на вынос. (Эта норма вводится до конца октября).

усилен контроль за процессом вакцинации: организации и предприятия, которые не выполнили требования Роспотребнадзора (60% сотрудников предприятий в отдельных сферах должны быть вакцинированы) будут оштрафованы

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: