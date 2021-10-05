Новые коронавирусные ограничения в Нижегородской области коснулись работы ресторанов и срока действия «Мультипассов»

Новые ограничения:

С 6 октября в Нижегородской области меняются сроки действия «Мультипассов». Для вакцинированных — 1 год, а для переболевших — 6 месяцев. После истечения срока, «Мультипасс» деактивируется.

Кроме того, «Мультипасс» будет необходим для посещения массовых мероприятий любой численности — концертов, спектаклей, а также фитнес-центров.

нижегородские рестораны будут работать до полуночи. С 00:00 — только на вынос. (Эта норма вводится до конца октября).

усилен контроль за процессом вакцинации: организации и предприятия, которые не выполнили требования Роспотребнадзора (60% сотрудников предприятий в отдельных сферах должны быть вакцинированы) будут оштрафованы

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Фото: pexels