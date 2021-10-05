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В ноябре закроют кольцевой маршрут по стенам нижегородского Кремля

Кольцевой маршрут по стенам нижегородского Кремля будет работать до 8 ноября. Об этом сообщает управление делами регионального правительства.

 

автор фото — Никита Духник

К 800-летнему юбилею столицы Приволжья в Нижегородском кремле отреставрировали боевой ход. Впервые он открылся для посетителей 22 августа этого года. С 1 октября прогулки по стенам кремля стали платными. Для нижегородцев и гостей города открыт доступ к покупке единого билета. Его стоимость — 500 рублей для всех, кроме льготных категорий.

По информации управления, на зиму кольцевой маршрут закроют. Для посещения будет открыт участок стены от Дмитриевской до Часовой башни.

Кроме того, на зиму закроется нижняя площадка Губернаторского сада. В теплое время года там будут проводить лектории, творческие встречи спектакли и мастер-классы.

 

 

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