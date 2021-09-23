Прогулки по стенам Нижегородского кремля станут платными. С 1 октября вход будет стоить 500 рублей

Единый билет для взрослых (будет действовать 3 дня) с возможностью посещения всех выставок во всех башнях стоит — 500 рублей. Для студентов и пенсионеров — 350 рублей, для школьников — 250 рублей.

Стоимость прогулок по стенам кремля:

Разовая прогулка от Дмитриевской башни до Ивановской с осмотром экспозиций в Дмитриевской, Никольской, Ивановской башнях и посещение Тайницкой башни со смотровой площадкой обойдется нижегородцам в 250 рублей для взрослых, 200 рублей — льготникам и 150 школьникам

Прогулка по стене с заходом в Зачатьевскую и Дмитриевскую башни и посещением Георгиевской и Борисоглебской башен со смотровыми площадками также стоит — 250 рублей для взрослых, 200 рублей — льготникам и 150 школьникам

От 50 до 100 рублей придется заплатить за посещение выставки в Ивановской и Никольской башнях

Выставки в Никольской и Ивановской башнях, а также прогулка по стене с выставками в Ивановской и Зачатьевской башнях будут доступны взрослым за 100 рублей. Для льготников — 70 рублей, для учащихся школ - 50

Прогулка по стене и экспозиции в Зачатьевской и Дмитриевской башнях, а также смотровые площадки башен — от Борисоглебской и Георгиевской будут стоить: полный — 250 рублей, льготный — 200 рублей, школьный — 150 рублей

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