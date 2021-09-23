Прогулки по стенам Нижегородского кремля станут платными. С 1 октября вход будет стоить 500 рублей

С 1 октября прогулки по стенам Нижегородского кремля станут платными. Для нижегородцев и гостей города откроют доступ к покупке единого билета — для посещения всех выставок в башнях и прогулке по стенам кремля. Его стоимость — 500 рублей для всех, кроме льготных категорий.
автор фото — Никита Духник
Единый билет для взрослых (будет действовать 3 дня) с возможностью посещения всех выставок во всех башнях стоит — 500 рублей. Для студентов и пенсионеров — 350 рублей, для школьников — 250 рублей.
Стоимость прогулок по стенам кремля:
Разовая прогулка от Дмитриевской башни до Ивановской с осмотром экспозиций в Дмитриевской, Никольской, Ивановской башнях и посещение Тайницкой башни со смотровой площадкой обойдется нижегородцам в 250 рублей для взрослых, 200 рублей — льготникам и 150 школьникам
Прогулка по стене с заходом в Зачатьевскую и Дмитриевскую башни и посещением Георгиевской и Борисоглебской башен со смотровыми площадками также стоит — 250 рублей для взрослых, 200 рублей — льготникам и 150 школьникам
От 50 до 100 рублей придется заплатить за посещение выставки в Ивановской и Никольской башнях
Выставки в Никольской и Ивановской башнях, а также прогулка по стене с выставками в Ивановской и Зачатьевской башнях будут доступны взрослым за 100 рублей. Для льготников — 70 рублей, для учащихся школ - 50
Прогулка по стене и экспозиции в Зачатьевской и Дмитриевской башнях, а также смотровые площадки башен — от Борисоглебской и Георгиевской будут стоить: полный — 250 рублей, льготный — 200 рублей, школьный — 150 рублей
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