В Нижегородской области вводят новые COVID-ограничения

Наличие «Мультипасса» становится обязательным для жителей Нижегородской области, которые сделали прививку от коронавируса или имеют сертификат о вакцинации от COVID-19. Посещение любых мероприятий, в том числе и до 500 человек, возможно только с «Мультипассом».

На территории Нижегородской области вводят следующие изменения:

массовые мероприятия нельзя посещать без справки об отсутствии коронавируса или подтверждения вакцинации

приостановлена работа кальянных

установлены нормы заполняемости мест общего питания

установлены нормы заполняемости фитнес-центров (из расчета площади спортзалов)

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Фото: pexels