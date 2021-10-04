В Нижегородской области вводят новые COVID-ограничения

Из-за активного роста заболеваемости COVID-19 в регионе вводят новые ограничения на посещения массовых мероприятий. Так, все вакцинированные и переболевшие нижегородцы должны получить «Мультипасс». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Правительства страны.
Наличие «Мультипасса» становится обязательным для жителей Нижегородской области, которые сделали прививку от коронавируса или имеют сертификат о вакцинации от COVID-19. Посещение любых мероприятий, в том числе и до 500 человек, возможно только с «Мультипассом».
На территории Нижегородской области вводят следующие изменения:
- массовые мероприятия нельзя посещать без справки об отсутствии коронавируса или подтверждения вакцинации
- приостановлена работа кальянных
- установлены нормы заполняемости мест общего питания
- установлены нормы заполняемости фитнес-центров (из расчета площади спортзалов)
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Фото: pexels
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