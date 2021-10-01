Нижегородская канатка переходит на зимний режим работы

С 1 октября канатная дорога в Нижнем Новгороде переходит на зимний режим работы. Официальный сайт АО «Нижегородские канатные дороги» открыл доступ к новому расписанию.
автор фото — Никита Духник
Новое расписание канатной дороги:
- с понедельника по четверг — с 6:45 до 21:00
- с пятницы по субботу — с 6:45 до 22:00
- в воскресенье и праздничные дни — с 9:00 до 22:00
Регламентные работы на канатной дороге будут проводиться по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00.
Напомним, ранее сообщалось, что колесо обозрения на площади Сенной в Нижнем Новгороде будет работать только до наступления сильных холодов.
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