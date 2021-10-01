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Нижегородская канатка переходит на зимний режим работы

С 1 октября канатная дорога в Нижнем Новгороде переходит на зимний режим работы. Официальный сайт АО «Нижегородские канатные дороги» открыл доступ к новому расписанию.

 

автор фото — Никита Духник

Новое расписание канатной дороги:

  • с понедельника по четверг — с 6:45 до 21:00
  • с пятницы по субботу — с 6:45 до 22:00
  • в воскресенье и праздничные дни — с 9:00 до 22:00

Регламентные работы на канатной дороге будут проводиться по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00.

Напомним, ранее сообщалось, что колесо обозрения на площади Сенной в Нижнем Новгороде будет работать только до наступления сильных холодов. 

 

 

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