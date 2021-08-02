Стала известна стоимость билета на новом колесе обозрения на площади Сенной

Проезд на колесе обозрения будет стоить до 500 рублей. Стоимость будет зависеть от времени суток и дня недели.

Будни (1 оборот):

с 10:00 до 12:00 — 150 рублей

с 12:00 до 17:00 — в 200 рублей

с 17:00 до 22:00 — 300 рублей

Выходные и праздники (1 оборот):

с 10:00 до 12:00 — 200 рублей

с 12:00 до 22:00 — 300 рублей

Стоимость двух кругов утром в будни — 250, днем — 300, вечером — 400 рублей. В будни и праздники утром стоимость составит 300 рублей, после полудня — 400. VIP-кабинка — 400 рублей по будням и выходным, два оборота — 500 рублей с человека.

Дети дошкольного возраста (до 6 лет) смогут посетить аттракцион бесплатно. Катание на аттракционе для маломобильных граждан и двоих их сопровождающих за один оборот — 150 рублей, за два оборота — 250 рублей.

Кроме того, в течение августа прокатиться на аттракционе с 22:00 до 02:00 один круг — 300 рублей, два – 400 рублей.

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Фото: pexels